Garcilaso venció al ADT de Tarma 1-0 y tiene grandes chances de jugar la Sudamericana

Cerrando la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 en la jornada de sábado, Deportivo Garcilaso se impuso por 1-0 al ADT de Tarma, dando un paso importante para poder clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026. Se jugó en el Cusco.

Garcilaso arrancó mejor el partido y a los 19’ el argentino Pablo Erustes tuvo una chance pero su disparo se fue por poco. Sobre los 31’, el arquero tarmeño Eder Hermoza desvió otro remate de Erustes. ADT no pudo generar peligro cerca del área rival en la primera mitad.

En el complemento, los locales pudieron ponerse en ventaja a los 50’, gracias a un autogol de Gustavo Dulanto, quien en su afán de despejar terminó metiendo el balón a su arco. Con el marcador en contra, ADT intentó aproximarse en busca del empate y si bien Jhon Narváez anotó a poco del final, el gol fue anulado por posición adelantada.

En los descuentos del partido, Garcilaso se quedó con un jugador menos por la expulsión de Inti Garrafa. Con este resultado, Garcilaso sumó 51 puntos y está sexto en el acumulado, con 6 unidades de ventaja sobre Sport Huancayo y ADT, que marchan novenos y décimos respectivamente. El equipo cusqueño quedó así muy cerca de lograr su clasificación a la Sudamericana, mientras que los tarmeños se complican pero aún tienen chances.