Buena Raíz, la banda que canta a la memoria y esperanza en escenarios argentinos

La banda se ha consolidado rápidamente como un referente de la fusión cultural, cautivando al público con una potente mezcla de ritmos y sonidos.

El fenómeno musical latinoamericano que nace en La Plata

Buena Raíz es una agrupación musical que está teniendo mucho éxito en Argentina. Está integrada por talentosos músicos de diferentes nacionalidades, en su mayoría de origen peruano. Se conocieron y establecieron una relación musical en la ciudad de La Plata.

Buena Raíz se consolida como un referente de la fusión cultural al cautivar al público con una potente mezcla de ritmos andinos, afroperuanos y cumbia. Esta agrupación no solo rinde homenaje a la rica diversidad musical del Perú, sino que también utiliza su plataforma para transmitir mensajes de lucha, esperanza y memoria a través de la música popular latinoamericana. Para ello, interpreta un repertorio que hace vibrar al público. En cada escenario donde se presenta deja muy en alto el nombre de Buena Raíz.

La sinergia de talentos: Conoce a los integrantes

El impacto de la banda es el resultado de la sinergia de sus integrantes. Entre ellos descubrimos la presencia de Aklla Kristel, considerada una de las voces más bellas de la nueva generación, asume su rol como vocalista. Su talento, junto al de sus compañeros, es esencial para lograr la mezcla explosiva que define a la banda. Joselyn Leyva, con su voz y como excelente ejecutante del cajón peruano, es quien conduce la agrupación. Luis Jara, quien aporta su voz, guitarra y coros, conforma junto con Aklla y Joselyn el frente vocal que guía al público a través de sus narrativas.

La base instrumental no se queda atrás, demostrando una destreza que entrelaza la tradición con una sensibilidad contemporánea. El guitarrista y corista Cristian Dulce, el bajista Juan Langan, y el percusionista principal Andres Moreno son los responsables de la potente energía que se desprende en cada actuación.

Repertorio y mensaje: Música con memoria y reflexión

El repertorio de Buena Raíz es un tapiz sonoro que incluye grandes éxitos del cancionero andino, afroperuano y cumbias. Sus temas abordan los procesos de migración, la memoria colectiva y la celebración de la diversidad cultural, siempre con un mensaje de aliento y esperanza. En el escenario, los seis músicos logran que la audiencia cante, baile y, a la vez, reflexione sobre la unión y la memoria latinoamericana. La agrupación reafirma que es más que un proyecto musical; es un testimonio de la riqueza cultural que emerge cuando diferentes territorios y talentos se encuentran para compartir un mismo pulso. Su exitosa presencia en los escenarios argentinos es prueba de que van por buen camino.