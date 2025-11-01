Home DEPORTES Arsenal derrotó a Burnley 2-0 y se mantiene líder de la Premier...

Arsenal derrotó a Burnley 2-0 y se mantiene líder de la Premier League

BURNLEY, ENGLAND - NOVEMBER 01: Declan Rice of Arsenal celebrates scoring his team's second goal with teammates Leandro Trossard and Martin Zubimendi during the Premier League match between Burnley and Arsenal at Turf Moor on November 01, 2025 in Burnley, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Sigue imparable. Arsenal sigue de líder cómodo de la Premier League, al vencer de visitante al Burnley 2-0 por la décima fecha, teniendo siete puntos de distancia de sus inmediatos seguidores como son el Bournemouth (juega hoy) y el Liverpool que en último partido sabatino, venció al Aston Villa 2-0, rompiendo la mala racha de cuatro cotejos sin ganar.

Los “gunners” aseguraron los tres puntos en el primer tiempo, con los goles del sueco Viktor  Gyökeres a los 14’ y el inglés Declan Rice a los 35’ y en el complemento bajaron la intensidad para mantener la diferencia hasta el final. En el elenco local, el técnico Scott Parker no convocó por sétima vez al peruano Oliver Sonne, lo cual genera incertidumbre en su futuro.

Otros Resultados: Brighton 3 Leeds United 0; Crystal Palace 2 Brentford 0; Fulham 3 Wolves 0; Nottingham Forest 2 Manchester United 2; Tottenham 0 Chelsea 1. Principales Posiciones: Arsenal 25; Bournemouth 18; Liverpool 18; Tottenham 17; Chelsea 17; Sunderland 17; Manchester United 17; Manchester City 16; Crystal Palace 16. Partidos del Domingo: West Ham-Newcastle; Manchester City-Bournemouth.

