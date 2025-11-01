Arsenal derrotó a Burnley 2-0 y se mantiene líder de la Premier League

Sigue imparable. Arsenal sigue de líder cómodo de la Premier League, al vencer de visitante al Burnley 2-0 por la décima fecha, teniendo siete puntos de distancia de sus inmediatos seguidores como son el Bournemouth (juega hoy) y el Liverpool que en último partido sabatino, venció al Aston Villa 2-0, rompiendo la mala racha de cuatro cotejos sin ganar.

Los “gunners” aseguraron los tres puntos en el primer tiempo, con los goles del sueco Viktor Gyökeres a los 14’ y el inglés Declan Rice a los 35’ y en el complemento bajaron la intensidad para mantener la diferencia hasta el final. En el elenco local, el técnico Scott Parker no convocó por sétima vez al peruano Oliver Sonne, lo cual genera incertidumbre en su futuro.

Otros Resultados: Brighton 3 Leeds United 0; Crystal Palace 2 Brentford 0; Fulham 3 Wolves 0; Nottingham Forest 2 Manchester United 2; Tottenham 0 Chelsea 1. Principales Posiciones: Arsenal 25; Bournemouth 18; Liverpool 18; Tottenham 17; Chelsea 17; Sunderland 17; Manchester United 17; Manchester City 16; Crystal Palace 16. Partidos del Domingo: West Ham-Newcastle; Manchester City-Bournemouth.