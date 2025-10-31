Transportistas del Callao convocan a paro para el lunes 3 de noviembre

Más de un centenar de empresas de transporte público del Callao, Ventanilla y Mi Perú, han convocado a un paro regional para el lunes 03 de noviembre reclamando la aplicación urgente de estrategias efectivas para combatir la inseguridad ciudadana que afecta directamente a cientos de familias que son víctimas de sicarios y extorsionadores sin que las autoridades hagan algo para protegerlos.

“Hemos decidido organizarnos a nivel la región porque, si bien se trata de un problema que afecta a los transportistas de Lima y Callao, al final vemos que los representantes de Lima se conforman con las promesas y levantan sus medidas de fuerza dejándonos a nosotros sin ninguna solución a la vista y a expensas del accionar delictivo que prolifera en el Callao” dijo un dirigente que pidió el anonimato.

Esta convocatoria demuestra una abierta discrepancia con los dirigentes de transportistas de Lima a quienes responsabilizan por el aparente fracaso de las negociaciones con el Gobierno.

La convocatoria no solo incluye a los transportistas sino también a los comerciantes de los centros de abasto como mercados, a los bodegueros y a la ciudadanía en general que es víctima de robos, extorsiones y asesinatos. Familiares de las víctimas han anunciado que participarán en las protestas.

“Este debe ser un llamado de atención al gobierno central para que comprenda que se necesitan acciones contundentes y no solamente paseos por los penales y las comisarías. La gente es asesinada, no puede trabajar, no tiene ingresos y vive amenazada por los criminales que incluso aseguran que manejan a la policía, esto debe acabar” comentó el portavoz de los afectados quien por motivos de seguridad oculta su identidad.

Los convocantes aseguran que representantes de la denominada Generación Z se han puesto en contacto con ellos y que están dispuestos a apoyarlos una protesta pacífica.