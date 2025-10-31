Padre de familia muere aplastado por estructura de sonido en fiesta patronal de Puno

Una ráfaga de viento derribó el arco metálico durante el aniversario del centro poblado Santa María de Ayabacas. Tres personas más resultaron heridas y las autoridades investigan fallas en la instalación



Las celebraciones por el 23 aniversario del centro poblado Santa María de Ayabacas terminaron en tragedia. Elías Gonzalo Mamani, de 43 años, murió aplastado cuando una estructura metálica de sonido colapsó sobre él la noche del miércoles 29 de octubre. El accidente ocurrió en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, y dejó además tres personas heridas.

La alegría se convirtió en drama



Mamani participaba activamente en la festividad como integrante de la Morenada Central del barrio Santa María. Minutos antes del accidente, su agrupación había sido reconocida como ganadora en su categoría tras el concurso de danzas autóctonas y traje de luces. Mientras compartía con vecinos, una ráfaga de viento acompañada de llovizna derribó el arco de parlantes. El impacto fue directo y mortal.

El exalcalde del centro poblado, Jaime Arratia, relató cómo ocurrieron los hechos: «Ya estaba empezando a llover y parte del público se había retirado para resguardarse, pero el viento fue muy fuerte y tumbó el arco de sonido cuando aún había personas cerca». Cuatro personas quedaron atrapadas bajo la estructura metálica, generando pánico entre los asistentes.

Respuesta de emergencia y estado de los heridos



Personal del Serenazgo Municipal de San Miguel atendió a los heridos en el lugar. Equipos del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y Bomberos de Juliaca también acudieron rápidamente. Dos afectados fueron trasladados al Hospital Carlos Monge Medrano en Juliaca por la gravedad de sus lesiones. El tercero, identificado como Edy Mamani Sucasaca, fue derivado a una clínica privada. Su estado de salud permanece reservado. Los tres continúan bajo observación médica.

Investigan negligencia en el montaje



Varios testigos señalaron que la estructura no estaba correctamente asegurada. Las primeras diligencias apuntan a que la instalación metálica no cumplía con los estándares mínimos de seguridad. Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar responsabilidades en el montaje del sistema sonoro. Se busca establecer si existieron fallas técnicas y si se contaba con medidas de seguridad adecuadas para eventos masivos. La familia de Elías Gonzalo Mamani exige justicia y sanción contra los responsables de esta tragedia que enlutó a toda la comunidad de Santa María de Ayabacas.