Municipio de Ate derriba más de 40 casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón

Vecinos denuncian que no recibieron notificación formal de la comuna. Las demoliciones en Cerro Candela comenzaron en la madrugada con maquinaria pesada.



La Municipalidad de Ate inició la madrugada del 31 de octubre la demolición de viviendas en el Cerro Candela para ampliar la avenida Nicolás Ayllón. Más de 40 casas serán derribadas como parte del recorte del cerro. Vecinos denuncian que no fueron notificados formalmente por la comuna. El proyecto busca ampliar la carretera Central a cuatro carriles en uno de los puntos más congestionados del distrito.



Demoliciones en la madrugada



Las labores comenzaron alrededor de las 3:30 de la madrugada. Maquinaria pesada ingresó al cerro para iniciar los trabajos. En esta primera etapa ya derribaron varias casas. Las viviendas obstruyen el trazado de la futura vía, según sostiene el municipio.



El alcalde Franco Vidal anunció esta intervención durante la audiencia pública del 30 de septiembre de 2025. En esa ocasión señaló que el corte del Cerro Candela se ejecutaría el 31 de octubre. El proyecto forma parte de un plan de obras viales que contempla más de 80 proyectos para 2025.



Ampliación vial para reducir el tráfico



La comuna de Ate explicó que el recorte del cerro liberará espacio para la ampliación de la vía. Esto reducirá el tráfico y facilitará la conexión con otras avenidas del distrito. La gestión municipal indicó que esta obra se complementa con otros proyectos como la avenida Marco Puente Llanos, muros de contención, parques y veredas financiados con presupuesto participativo.



Reclamos por falta de notificación



Varios vecinos denunciaron que no fueron notificados oficialmente. Algunos se enteraron solo por redes sociales. «Yo no me opongo a la obra, pero deberían avisar. Pago mis arbitrios y mis impuestos, solo quiero que nos notifiquen», declaró una vecina. La mujer señaló que su familia no tiene dónde reubicarse.



Otros residentes manifestaron su apoyo al proyecto. Consideran que beneficiará al distrito al descongestionar el tránsito. El contraste de posturas ha generado tensión en la zona. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Ate no emitió un pronunciamiento oficial sobre las quejas vecinales ni sobre posibles alternativas de reubicación para las familias afectadas.