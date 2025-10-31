Ministro de Educación supervisa entrega de desayunos escolares a niños de educación inicial en colegio del Callao

⮚ El Gobierno escucha a los ciudadanos y actúa para garantizar que reciban una atención de calidad, dijo el ministro Jorge Figueroa

⮚ En un colegio de Ventanilla, verificó la preparación de alimentos para escolares y compartió el desayuno con ellos

En el marco de la política de puertas abiertas y fiscalización del uso de recursos públicos para brindar una atención de calidad a los ciudadanos implementada por el Ejecutivo, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, supervisó la entrega de desayunos escolares a niños de educación inicial en la Institución Educativa N.° 5141 Divino Maestro, en Ventanilla, Callao.

El ministro Figueroa se hizo presente a tempranas horas en el colegio y, acompañado por su directora, recorrió las instalaciones de la despensa y la cocina del plantel escolar. Luego de verificar que los alimentos estaban en condiciones óptimas y observar su preparación, colaboró en la entrega de las raciones y departió con los pequeños y sus docentes en el aula.

“Son 4 millones de escolares que reciben la asistencia alimentaria del Estado y nosotros hacemos una evaluación para mejorar el servicio. El presidente de la República, José Jerí, nos ha encargado implementar procesos ágiles y transparentes que aseguren que la alimentación de los niños sea oportuna y de calidad”, explicó.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a comprometerse con la comunidad educativa para trabajar articuladamente con sus autoridades locales, regionales y nacionales, e involucrarse en el proceso educativo de sus hijos y, dentro de sus posibilidades, participar en el desarrollo integral de su comunidad y de su institución educativa.

El ministro Figueroa resaltó la importancia de acompañar a los niños en el proceso de formación educativa y señaló que el Programa de Alimentación Nacional Escolar Comunitario garantiza una alimentación de calidad que permite a los niños sentirse tranquilos y seguros para atender sus clases.

Al recordar que la I. E. Divino Maestro obtuvo un reconocimiento por sus prácticas de ahorro de energía, dijo que esa distinción es producto de la dedicación y esfuerzo de las autoridades dentro de sus competencias. Asimismo, saludó y felicitó a su directora, a las profesoras y, sobre todo, a los niños que contribuyeron a ese logro.