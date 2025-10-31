La «Noche Crema» será el 24 de enero del 2026 confirmó director deportivo Álvaro Barco

Luego de haber alcanzado su objetivo con anticipación, ello le permite a Universitario de Deportes, poner en marcha la planificación para la próxima temporada. En tal sentido, el director deportivo del club, Álvaro Barco Andrade, confirmó la fecha para la “Noche Crema 2026”, la jornada de presentación del equipo principal.

“Están definidos algunos partidos internacionales. Vamos a hacer muchos fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. El 24 de enero es la fecha establecida”, dijo en entrevista a Gol Perú.

Mientras tanto, los festejos en Universitario de Deportes continuaron hasta el miércoles último, tras la obtención del tricampeonato, pero el plantel ya regresó hoy a los entrenamientos. Si bien la ‘U’ ya aseguró el título, la idea del técnico uruguayo Jorge Fossati es seguir dando el máximo en los dos partidos que le quedan por jugar. El elenco merengue volverá a la acción recién el viernes 7 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso del Cusco como locales en el Estadio Monumental de Ate. Ese día será la premiación oficial para los cremas. Tras ello se detiene el certamen por la fecha FIFA y su último cotejo será en Andahuaylas ante Los Chankas.