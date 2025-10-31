Kylian Mbappé recibió bota de oro y todo el club Real Madrid lo celebra

Muchos hablan de la familia y eso, más allá de toda suposición, es lo que parece existir en Real Madrid. Al acto de entrega del botín de oro, que ganó el francés Kylian Mbappé, asistió la plantilla en pleno, las directivas del Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza, la familia del goleador y otros invitados ilustres. No faltó nadie.

Mbappé ya había sido el goleador de la temporada anterior con un alucinante rendimiento: marcó hizo 31 goles en 34 partidos, el mejor rendimiento en Europa. Y en la actual temporada pinta para seguir derecho pues lleva 11 tantos y es difícil para las figuras seguirle el ritmo. Por eso ya ganó también el galardón al mejor jugador del mes de LaLiga EA SPORTS en septiembre.

Y es que hasta su llegada no se había podido celebrar de nuevo este premio en la casa ‘merengue’. Vale recodar que es apenas la tercera vez que gana este premio un jugador de Real Madrid en 58 ediciones: el primero fue el mexicano Hugo Sánchez (38 goles, 1989-90) y el portugués Cristiano Ronaldo por tres: 40 goles (2010-11), 31 goles (2013-14) y 48 goles (2014-15).



Se cumplía una década de sequía en equipo ‘merengue’ y por eso la fiesta fue por todo lo alto. «Hablaré en español porque como hable en francés nadie va a entender nada (risas). Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran placer, para mí, recibir la Bota de Oro. Es un momento importante para mí… la primera vez que gano este premio, uno que significa mucho como delantero. Pero quiero dar las gracias, primero, a todos mis compañeros por venir, así como por ayudarme en todos los momentos; gracias a ellos, puede salir la mejor versión de Kylian y puedo ayudar al equipo para ganar este año», dijo el francés en su discurso.

«Tenemos un grupo increíble y espero que levantemos muchos trofeos esta temporada. Al final, eso es lo más importante, lo colectivo. Y yo opino que, con toda la gente que veo aquí, podemos ganar muchas cosas», concluyó.