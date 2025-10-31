Kuczynski acusa al Congreso de estar «dirigido por bandas» y destaca gestión «inteligente» de José Jerí

El expresidente Kuczynski calificó de «irresponsable» al Parlamento en materia fiscal, elogió el manejo de José Jerí y señaló a Keiko Fujimori y César Acuña como «mandamases» de partidos-banda



El expresidente Pedro Pablo Kuczynski evaluó la actual coyuntura política y afirmó que José Jerí maneja el gobierno de manera inteligente, con un gabinete defendible. Sin embargo, criticó duramente al Congreso por su irresponsabilidad fiscal y denunció que está dirigido por bandas. Kuczynski señaló a Keiko Fujimori y César Acuña como los mandamases de sus partidos-banda, a quienes responsabilizó de bloquear reformas y apoyar la minería ilegal y el Reinfo.



Elogio a la gestión de Jerí Oré



En entrevista exclusiva, tras anunciar su precandidatura al Senado por la alianza Fuerza y Libertad, Kuczynski expresó su sorpresa por el desempeño del presidente. «Yo creo que el señor Jerí, para sorpresa de muchos, está manejándose de una manera inteligente, está enfrentándose, por lo menos en los medios, a todo el tema de la extorsión, la criminalidad, lo que es muy bueno», sostuvo. El exjefe de Estado también respaldó el gabinete ministerial. «Yo creo que tiene un gabinete muy defendible», señaló.



Críticas al Parlamento y acusaciones de «bandas políticas»



Kuczynski fue tajante al referirse al Congreso. Calificó al Parlamento como «completamente irresponsable» en el ámbito fiscal. «Ahora, detrás de todo esto hay un problema mucho más grande, que es que el Perú se está desarticulando completamente en los últimos años. Todos sabemos la criminalidad, etcétera, pero, peor que eso, tenemos el Congreso dirigido por bandas de gente que quiere evitar hacer reformas», indicó.



Al ser consultado sobre las bandas, el expresidente fue específico. «Yo diría a la banda de Acuña, a la banda de Keiko, que son las dos, y la banda de Luna. Esos no son partidos tradicionales. Es gente que tiene una agenda muy específica y que, lamentablemente, quizás sin querer, han apoyado todo esto de la minería ilegal, el Reinfo, etcétera», declaró.



Kuczynski consideró que Fujimori y Acuña son «los mandamases en sus partidos-banda». «Es lógico que quieran presentar. Todo el mundo sabe que se iba a presentar Keiko y se presentó; y todo el mundo sabe que Acuña se iba a presentar y se presentó», refirió.