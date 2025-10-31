Gu Rum Choi será nuevo jugador del Cusco F.C. para la temporada 2026

Cusco F.C. ha llegado a un total acuerdo con el defensa nacional Gu Rum Choi de 27 años, para que se une a sus filas en la temporada 2026. Actualmente jugador del ADT de Tarma, ha disputado un total de 90 partidos en cuatro temporadas defendiendo la divisa celeste del conjunto tarmeño, informó el periodista Ernesto Macedo.

Una lesión lo alejó de ser titular en el ADT de Tarma, costándole volver a ser titular, ya que la entidad del centro del país, contrató en calidad de préstamo al central Gustavo Dulanto, quien pertenece a Universitario, afianzándose de titular.

Esta seria una de las razones por que Gu Rum Choi a aceptar la oferta de Cusco F.C., además de que tendrá acción en la Copa Libertadores y es uno de los equipos que peleará el campeonato en el 2026. Un acierto de los “dorados cusqueños para reforzar su plantel.