Gobierno anuncia coordinación entre Policía y serenos para reforzar seguridad en Lima

El ministro del Interior presentó plan de coordinación entre comisarios y serenazgos municipales para enfrentar el crimen organizado en el transporte público



El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, encabezó una mesa de trabajo multisectorial para ejecutar acciones inmediatas en favor de la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao. La reunión contó con la participación del viceministro de Orden Interno, Jorge Cárdenas Sáez, el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, y representantes de las mancomunidades municipales. El gobierno busca articular esfuerzos entre la Policía Nacional y los serenazgos locales para recuperar el control de las calles.



Comisarios al frente de los serenazgos



El titular del Interior enfatizó que la coordinación entre policías y serenos resulta clave para garantizar la presencia del Estado. «Los comisarios tienen que ponerse al frente de los serenazgos. La Policía Nacional deberá asumir la misión de capacitar a los serenos para brindarles las herramientas necesarias que permitan imponer el orden en la ciudad», señaló Tiburcio.



En la mesa de trabajo participaron los presidentes de las mancomunidades de Lima Sur, Guido Iguiño Peralta, Lima Centro, Carlos Canales Anchorena, y el vicepresidente de Lima Este, Richard Soria Fuerte. Las autoridades municipales coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias conjuntas de fiscalización, control y seguridad.



Operativos contra el crimen en el transporte



El ministro declaró que el sector transportes se ha convertido en un frente crítico de la lucha contra la criminalidad. «Hoy asumimos una responsabilidad compartida: contrarrestar las actividades delictivas vinculadas con el transporte. No podemos permitir que la criminalidad siga utilizando este sector para robar, extorsionar, asesinar o evadir el control policial», afirmó.



La estrategia incluye reducir la informalidad de vehículos menores y fortalecer la fiscalización del transporte urbano. Durante la jornada se escucharon las propuestas de las mancomunidades participantes.



Incautación masiva de explosivos



El titular del Ministerio del Interior destacó una operación en Lima Norte que permitió incautar 31,512 cartuchos de dinamita vinculados con la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales. Tiburcio visitó Comas donde felicitó al personal de la Dirección de Investigación Criminal. «Hemos venido a reconocer y felicitar a todo el personal de la Policía Nacional», manifestó.