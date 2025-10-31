Fuero Militar Policial y Academia de la Magistratura suscriben convenio de cooperación interinstitucional

En ceremonia realizada en la sala de presidentes de la sede de la justicia militar policial, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre el Fuero Militar Policial (FMP) y la Academia de la Magistratura (Amag), con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales, académicas y profesionales de ambas entidades.

El acto protocolar estuvo a cargo del Mayor General FAP (r) Arturo Antonio Giles Ferrer, presidente del FMP, y del Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, y contó con la presencia del Contralmirante CJ (r) Crispín Darío Vásquez Rojas Vocal Supremo de la Sala Suprema Revisora, Mayor General FAP Fernando Kahn Arce, Vocal Supremo ante la Sala Suprema de Guerra, el General de Brigada Enrique Hilario Chambergo, presidente de la Sala Suprema de Guerra y Director del CAEJM y el Coronel FAP (r) Julio Rodríguez Díaz, secretario general del FMP.

El objetivo del convenio es establecer lineamientos y mecanismos de cooperación y coordinación entre ambas instituciones, a fin de promover la capacitación, actualización y perfeccionamiento de magistrados y operadores del sistema de justicia militar policial, así como la realización de actividades académicas, investigaciones conjuntas y publicaciones especializadas.

Durante la ceremonia, el Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambas instituciones y señaló que este convenio constituye una oportunidad significativa para fortalecer la capacitación y actualización de los magistrados, promoviendo una justicia más eficiente, ética y comprometida con los valores democráticos que sustentan el Estado de Derecho.

Por su parte, el Mayor General FAP (r) Arturo Antonio Giles Ferrer, presidente del Fuero Militar Policial, destacó el valor de esta alianza interinstitucional en el fortalecimiento de la justicia militar policial y subrayó que la cooperación con la Academia de la Magistratura permitirá compartir experiencias, generar conocimiento y reafirmar el compromiso con la excelencia en el servicio jurisdiccional.

Con la firma de este convenio, el FMP y la AMAG reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de una justicia especializada, transparente y en armonía con los principios constitucionales del país.

Datos

La Academia de la Magistratura tiene como misión capacitar, actualizar, perfeccionar y certificar a magistrados y aspirantes, fortaleciendo sus competencias para garantizar una administración de justicia eficiente y en defensa del estado de derecho y la persona humana.

Por su parte, el Fuero Militar Policial, como órgano autónomo y especializado, cumple una función esencial en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de función de naturaleza militar policial, contribuyendo al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.