Falsos tramitadores estafan a conductores en las puertas del SAT

Más de cien conductores cayeron en manos de falsos tramitadores que prometían anular papeletas por miles de soles

El Servicio de Administración Tributaria de Lima lanzó la campaña ‘No caigas en cuentos’ para advertir sobre grupos de estafadores que se ubican en los alrededores de su sede central del Cercado de Lima. Estos individuos se presentan como gestores o facilitadores que prometen eliminar papeletas de tránsito o acelerar trámites a cambio de dinero. La entidad confirmó que en setiembre más de cien personas denunciaron a un falso tramitador que cobró hasta tres mil soles por supuestos servicios que nunca concretó.

Falsos facilitadores acechan en las puertas del SAT



Afuera del local central del SAT en el Cercado de Lima operan grupos que abordan a los ciudadanos ofreciendo soluciones rápidas. Estos sujetos aseguran tener contactos internos o capacidad para modificar información en el sistema. La realidad es completamente distinta: no tienen ningún vínculo con la institución y solo presentan recursos sin sustento legal que terminan dilatando los procesos.

Erik Soria, gerente de Operaciones del SAT, explicó el modus operandi de estos delincuentes. «Estas personas se disfrazan de ayudantes, pero en realidad engañan al ciudadano. Con esta campaña queremos que la gente reconozca a esos falsos héroes, porque detrás de ese disfraz puede esconderse un villano», señaló. La mayoría de recursos que presentan resultan improcedentes y solo generan demoras innecesarias.

Estafas que superaron los tres mil soles



El caso más grave ocurrió en setiembre cuando más de cien personas denunciaron públicamente a un presunto tramitador. Este individuo cobró sumas superiores a tres mil soles prometiendo anular infracciones y recuperar licencias de conducir. El estafador aseguraba que podía modificar directamente la información en el sistema del SAT. Las víctimas pagaron grandes cantidades confiando en promesas que jamás se cumplieron.

La campaña aprovecha la temporada de Halloween con una estética inspirada en monstruos y personajes de cuentos clásicos. El objetivo es llamar la atención sobre el peligro real que representan estos intermediarios. El SAT busca generar conciencia y reforzar la confianza en sus canales oficiales.

Todos los trámites son gratuitos y directos



El SAT recordó que todos los procedimientos pueden realizarse sin intermediarios a través de sus canales oficiales. La Agencia Virtual SAT permite efectuar trámites en línea de manera segura. La Mesa de Partes Digital sirve para presentar documentos y escritos. Además, todos los formatos y declaraciones juradas necesarios están disponibles gratuitamente en las agencias físicas y en la página web oficial. La institución insiste en que nadie debe pagar a terceros por servicios que el Estado brinda sin costo.