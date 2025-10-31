EsSalud está de cabeza: Mujer recibe diagnóstico de hiperplasia prostática tras chequeo ginecológico

Un error médico en un policlínico de Chorrillos dejó atónita a una paciente de 70 años: fue diagnosticada con una enfermedad exclusiva de los hombres.

El insólito caso volvió a poner a EsSalud en el centro de la polémica por presunta negligencia médica y fallas en su sistema de identificación y registro de pacientes.

Un caso más en el sistema de salud del país pone en evidencia la crisis hospitalaria que padecen millones de peruanos. Aurora Ortiz Rodríguez acudió al policlínico Juan José Rodríguez Lazo de EsSalud en Chorrillos para un control ginecológico, pero el resultado que recibió parecía una broma de mal gusto: el informe indicaba que padecía hiperplasia prostática, un trastorno que solo afecta a varones.

La mujer de 70 años denunció a América Noticias que pasó largas horas esperando su cita y que, tras varios intentos, por fin logró ser atendida. Sin embargo, la sorpresa llegó al revisar el informe médico. “Vengo por mi resultado y me dicen que tengo prostatitis. Eso es lo que me dijeron. Y yo les digo: eso es lo que tienen los hombres”, relató aún incrédula.

Mujer recibe por error diagnóstico de hiperplasia prostática. (Foto: América Noticias)

El insólito diagnóstico, evidencia una grave falla en los procedimientos internos de identificación y registro de pacientes dentro del sistema de EsSalud. Asimismo, el hijo de la Aurora Ortiz aseguró que iniciarán las acciones legales correspondientes.

“Es indignante, formar un diagnóstico equivocado. El paciente viene acá a curarse, pero aquí le perjudican con la espera (…) Vamos a tomar las acciones legales del caso, porque esto es gravísimo, en el resultado que le dieron a mi madre”, detalló el familiar de la señora.

¿La paciente fue tratada mal tras los resultados?

Por otro lado, Aurora Ortiz declaró frente a cámaras que luego de recibir el fallido resultado ginecológico, personal de EsSalud no le brindó un buen trato a pesar de la enorme equivocación que cometieron.

“Cuando salió al administrador me dijo: ‘Deme sus papeles, vamos a arreglar’. Pero señorita yo estoy hace rato. Al final sale un señor y le pregunto el nombre del personal que me tomó el examen y él me dijo: ‘Señito, ¿cómo voy a saber?’“, reveló la mujer.

EsSalud emite comunicado

Este viernes 31 de octubre tras la viralización del caso de Aurora Ortiz, EsSalud emitió un comunicado al respecto, en donde piden las disculpas del caso por la negligencia médica que cometieron. Asimismo, aclaró que se investigará a fondo, para hallar a quiénes corresponde la sanción administrativa correspondiente.

“Lamentamos profundamente la confusión y el malestar ocasionado a la paciente y a su familia (…) La Red Prestacional Rebagliati investigará el caso e impondrá la sanción administrativa correspondiente al personal involucrado“, destacaron en su pronunciamiento.