Empezó la preventa de la Gran Final de la Copa Libertadores a jugarse el 29 de noviembre

Comenzó hoy viernes 31 de octubre la preventa de entradas para la Gran Final de la Copa Libertadores a efectuarse el próximo 29 de noviembre en Lima, la cual será exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú, informo en sus redes oficiales la CONMEBOL, y en el que los dos clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, irán por el título de campeón en el Estadio Monumental de Universitario.

La información añade que estará disponible hasta el miércoles 5 de noviembre y podrán ingresar al link libertadores.eleventickets.com. Pese a la intención del titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Samir Xaud, de pedir que esta final se juega en territorio brasileño si ambos clubes (Flamengo y Palmeiras) lo desean, la CONMEBOL está firme en mantener a Lima como sede de esta gran final.