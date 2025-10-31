Alianza Lima y Melgar empataron 2-2 en Matute resultado que no los benefició a ninguno de los dos

CARLOS HIDALGO

Empate con sabor a poco para ambos equipos. Alianza Lima y FBC Melgar igualaron 2-2, en cotejo que abrió la 17 fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, efectuado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y el arbitraje de Pablo López. Los más contentos con este resultado son Cusco F.C. y Sporting Cristal que sin jugar pueden ampliar su diferencia en el Acumulado sobre los actores de esta noche. empataron

A los 32’ un resbalón de Renzo Garcés es aprovechado por Johnny Vidales para servir a Bernardo Cuesta quien ante salida de Viscarra y la marca de Zambrano mandó el balón al fondo del arco íntimo , y poner en ventaja a Melgar.

Una acción discutida en el área de la visita de Horacio Orzan a Paolo Guerrero muy discutido a los 37’ sanciona corno penal el árbitro Pablo López. El propio Guerrero ejecutó la misa y en primera instancia su remate fue bloqueado por el arquero Carlos Cáceda, pero el balón quedó suelto y lanzándose con su pierna derecha la mando a la red, para la igualdad 1-1.

A los 71’ Matías Lazo aprovechó un rebote de Viscarra tras un cabezazo previo de el mismo y antes que reaccione Cantero puso el pie derecho para mandarla a la red, para el 2-1 en favor de Melgar.

Alianza Lima se fue con todo a buscar el empate y sobre los 96’ en un tiro libre el balón quedó picando en parea arequipeña y Paolo Guerrero volvió a meterla al centro y Renzo Garces ganado en el salto a los defensas rivales cabeceó al fondo no logrado Luis Ramos sacarla para el empate final 2-2.

Con este resultado, Alianza Lima y Melgar sumaron 25 puntos cada uno y quedaron tercero y cuarto, y en el Acumulado los íntimos 62 puntos en 33 partidos (tercero) y los rojinegros 56 unidades en 35 partidos (cuarto), habiendo ya terminado su participación en el Clausura, estando tres puntos arriba de Cristal, que aún le faltan tres partidos.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada (Enrique), Zambrano (Chávez), Garcés, Trauco; Castillo, Peña (Cantero), Gaibor (Cari); Quevedo, Guerrero y Gentile (Barcos). DT: N. Gorosito.

FBC MELGAR: Cáceda; Ramos, Lazo, Deneumostier (González), Cabanillas (D’ Arrigo); Tandazo, Orzan, Bordacahar (Arias), Quagliata (Martínez); Cuesta y Vidales (Barrios). DT: J. Reynoso.

ÁRBITRO: Pablo López

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute