¿Tienes un oficio o servicio? Ahora puedes hacerlo visible con solo un clic y recibir ofertas de trabajo

La nueva plataforma gratuita Recomienda.pe te permite mostrar tu talento, recibir recomendaciones y acceder a más oportunidades laborales en todo el Perú.

Lima, octubre del 2025

¿Eres electricista, costurera, técnico, abogado o tienes algún servicio que realizas por tu cuenta? Ahora podrás dar a conocer tu trabajo y conseguir más clientes de manera sencilla con Recomienda.pe, la nueva aplicación gratuita creada por la Fundación Romero y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Esta herramienta digital ha sido diseñada especialmente para trabajadores autoempleados que desean tener más visibilidad y generar ingresos de forma segura. Solo necesitas un celular o computadora con internet para empezar a ofrecer tus servicios en todo el país.

¿Qué puedes hacer en Recomienda.pe?

Crear tu perfil gratuito con tu nombre, foto, oficio o servicio, y una breve descripción de tu exexperiencia.

Recibir recomendaciones de clientes satisfechos, lo que te ayudará a ganar confianza y obtener nuevas propuestas laborales.

Conectarte con más personas que buscan servicios como los tuyos, desde distintas partes del Perú.

Ampliar tus oportunidades de ingresos y fortalecer tu camino hacia la formalidad laboral.

¿Cómo registrarte?

Ingresa a www.recomienda.pe Haz clic en “Regístrate”. Completa tus datos, describe tu trabajo y agrega tus medios de contacto. ¡Listo! Ya podrás empezar a recibir solicitudes de clientes y recomendaciones.

Más de 5.5 millones de peruanos trabajan hoy de manera independiente, pero muchos no tienen un espacio para mostrar su talento o conseguir nuevos clientes. Con Recomienda.pe, ahora pueden dar el siguiente paso y conectar con más personas que necesitan sus servicios, generando ingresos de forma sencilla y confiable.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación Romero y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por impulsar el desarrollo y la inclusión laboral en el país. Con esta alianza se busca brindar herramientas digitales que faciliten el crecimiento de los trabajadores y acerquen a más peruanos a la formalidad.

Ingresa hoy a www.recomienda.pe, crea tu perfil, muestra tu talento y comienza a recibir más oportunidades de trabajo.