Susy Díaz rechaza postular al Congreso con Somos Perú tras anuncio público

La excongresista declina la invitación de Patricia Li para ser precandidata a diputada en las elecciones de 2026, apenas días después de que la presidenta del partido confirmara su incorporación

Susy Díaz anunció que no aceptará la invitación de Somos Perú para postular al Congreso en las elecciones generales de 2026. La excongresista publicó un video en sus redes sociales donde agradece a Patricia Li Sotelo, presidenta del partido, por considerarla como precandidata, pero señala que motivos personales le impiden asumir la propuesta. La decisión se produce apenas días después de que Li confirmara públicamente su precandidatura y compartiera una fotografía de ambas almorzando juntas.

El anuncio que duró tres días

«Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan», expresó la exvedette en su mensaje.

La brevedad de su potencial regreso a la arena política sorprende, considerando que el lunes pasado Patricia Li había confirmado su incorporación con entusiasmo. La lideresa de Somos Perú escribió en Facebook: «Lindo domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Díaz, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Bryan Atencio Díaz en el Cascajal. Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido. ¡Juntos somos fuertes, un solo corazón!».

Díaz no especificó cuáles son los motivos personales que la llevan a declinar la oferta. Tampoco dio mayores detalles sobre si existió algún cambio en sus circunstancias personales o si simplemente reconsideró la decisión inicial.

Un antecedente de tres décadas

Susana Ivonne Díaz Díaz fue elegida congresista en 1995 por el Movimiento Independiente Agrario. Obtuvo 10,280 votos preferenciales en aquella elección. Su ingreso al Parlamento generó controversia debido a su trayectoria en el entretenimiento, particularmente por su participación en programas cómicos como Risas y Salsas y Risas de América.

Durante su gestión en el Congreso, Díaz presentó diversos proyectos y trabajó en temas vinculados al bienestar social. Tras culminar su periodo legislativo, se alejó de la política para retomar su carrera artística. Desde entonces, se había mantenido alejada de cualquier aspiración electoral, hasta el reciente pero efímero anuncio de Somos Perú.