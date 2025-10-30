SJL: Ministerio Público solicita 9 meses de prisión preventiva para asesinos de una madre con su hija

El Ministerio Público de Lima Este solicitó nueve meses de prisión para Carlos Gutiérrez Torres y un menor 16 años de edad, presuntamente por asesinar a puñaladas a una madre con su hija para robarle su celular, en el jirón Los Ébanos, del distrito de San Juan de Lurigancho.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja del Tercer Despacho, hizo este pedido al formalizar la investigación preparatoria contra los acusados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella Harter y Litzy Espinoza Harter.

La fiscal provincial Milena Morales Rondinelli, también pidió la misma medida para Deibi Poma (26), procesado por el delito de receptación agravada, por poseer los celulares que fueron sustraídos a las víctimas previo a sus decesos.

Luego de ocurrido el crimen, la Policía Nacional realizó un operativo y capturó a los tres sujetos sindicados como integrantes de la banda criminal «Los Fatales Puñaleros del Este», en las avenidas Canto Grande y Almirante Miguel Grau y en su poder se les halló los celulares de las víctimas, 200 envoltorios de PBC y diez bolsitas de marihuana.