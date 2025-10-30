Selección Peruana jugará amistoso ante Bolivia el 21 de diciembre en Chincha

Oficializado. La Selección Peruana disputará un nuevo amistoso antes de cerrar el año 2025, y lo hará frente a su similar de Bolivia el próximo 21 de diciembre, nada menos que en la ciudad de Chincha. Al no tratarse de una fecha FIFA, el partido se jugaría solo con futbolistas del torneo local y algunos del exterior que se encuentren libres para esa ocasión.

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Cabe recordar que Bolivia continúa preparándose de cara al repechaje rumbo al Mundial 2026, a realizarse en Guadalajara-México, mientras que la Blanquirroja sigue en proceso de recambio. Como se recuerda, Perú enfrentará a Rusia y Chile en la fecha FIFA de noviembre, en territorio ruso.