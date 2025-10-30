Presidente del IPD expuso los avances de los Juegos Parapanamericanos Lima 2027

Federico Tong Hurtado, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en su calidad de presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027, expuso el plan de trabajo y preparativos ante la Tercera Asamblea General del Comité Paralímpico de las Américas, que se realiza en Santiago de Chile.

Ante la asamblea encabezada por el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila, el presidente del comité organizador hizo la exposición desde Lima junto con la presidenta del Comité Paralímpico del Perú, Luisa Villar, en Santiago.

Estamos trabajando en los preparativos para los VIII Juegos Parapanamericanos que, si fueron buenos en 2019, en Lima 2027 serán mucho mejores. Estamos totalmente comprometidos y en coordinación permanente con la presidenta del Comité Paralímpico Peruano, Lucha Villar, y con los demás miembros del Comité Organizador que integra también nuestro destacado para atleta Jorge Arcela», expresó el presidente del IPD.

La exposición se presentó el marco de la declaración de interés nacional para dichos Juegos, los legados que dejará su organización y realización, como el social, el deportivo y el de accesibilidad urbana, entre otros.

La sesión inaugural de la Asamblea General también estuvieron presentes el ministro del Deporte de Chile, Jaime Pizarro, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, así como los presidentes y secretarios de 32 Comités Paralímpicos, además de los representantes de organizaciones invitadas como Unesco, CAF y G-Soft.