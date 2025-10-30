Palmeiras goleó a LDU 4-0 y clasificó a la final de la Copa Libertadores en Lima. Enfrentará a Flamengo

CARLOS HIDALGO

Hizo la tarea. Palmeiras de Brasil logró dar vuelta al 0-3 en contra de la ida en Quito, para imponerse con autoridad a LDU de Ecuador 4-0, clasificándose a la gran final de la Copa Libertadores a jugarse el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario en Lima, donde se medirá al Flamengo en duelo de equipos brasileños.

En el primer tiempo ya ganaban 2-0 el “Verdao”. A los 19’ Allan mandó un buen centro de zurda para que Ramón Sosa la peinara y el balón superó a Domínguez para abrir la cuenta. Y a los 49’ Bruno Fuchs llegó oportunamente a un rebote dentro del área y disparó por bajo junto al poste derecho para poner el 2-0 en el marcador y así se fueron al descanso.

En el complemento, Palmeiras apretó más para buscar la clasificación. A los 68’ un veloz contragolpe le permitió a Vitor Roque recepcionar un balón por izquierda y meter un pase preciso al ingresado Raphael Veiga quien batió a placer al arquero Domínguez para el 3-0 e igualaba la serie.

Y a los 79’ una gran acción individual de Allan por la derecha llevándose a tres rivales y en el área fue sujetado por Carlos Gruezo, sancionando el árbitro colombiano Wilmar Roldán el penal. Raphael Veiga se encargó de lanzarlo y mandó el balón al medio, cuando el arquero Domínguez se tiró a su izquierda , para el 4-0 y la clasificación.

ALINEACIONES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Khellven), Gómez, Murillo; Allan (Giay), Mauricio (Felipe Anderson), Pereira, Piquerez; Sosa (Raphael Veiga), López y Vitor Roque (Moreno). DT: A. Ferreira.

LDU: Domínguez; R. Mina (F. Mina), Ade, Quiñónez; Quintero, Cornejo (De la Cruz), Gruezo, Villamil, Cuero (Alvarado); Alzugaray (Pastran) y Medina (Estrada). DT: T. Nunes.

ÁRBITRO: Wilmar Roldán (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Allianz Parque de Sao Paulo