MINJUSDH fortalece conocimientos sobre la Constitución Política y derechos a más de 500 escolares y docentes en Surco

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró la jornada de entrega de certificados a más de 500 escolares y docentes de la institución educativa “Técnico FAP Manuel Polo Jiménez” que participaron del programa “MINJUSDH en tu Escuela”, que promueve la educación cívica y la conciencia ciudadana desde la niñez y adolescencia.

Acompañado del director general de Personal de la Fuerza Aérea del Perú, teniente general FAP Roder Bravo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) destacó que “la entrega de estos certificados es un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ustedes, quienes han participado activamente en las charlas y en su formación como ciudadanos responsables, comprometidos con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales”.

En la actividad, la autoridad informó que el programa “MINJUSDH en tu Escuela” ha sido reconocido en el «Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios» organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Agregó que “refleja el trabajo conjunto de las instituciones educativas, los estudiantes y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para construir una educación cívica sólida y comprometida con los valores democráticos”.

También participaron en esta ceremonia el director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Muga; el director ejecutivo del Centro de Administración de Servicios Educativos de la FAP, coronel FAP César Abt; la directora de la I.E. “Técnico FAP Manuel Polo Jiménez”, Martha Mosqueira; entre otras autoridades.