Migraciones participó en megaoperativo de verificación migratoria a extranjeros en La 50 en Independencia

La Policía Nacional del Perú y los inspectores de Migraciones realizaron el control de identidad y la fiscalización de la situación migratoria a los extranjeros intervenidos.

La Superintendencia Nacional de Migraciones participó en un megaoperativo de verificación migratoria a extranjeros en bares y centros nocturnos en Lima Norte, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó el control de identidad de los extranjeros intervenidos, mientras que los inspectores de Migraciones se encargaron de fiscalizar su situación migratoria.

Migraciones desplegó a 60 inspectores de fiscalización y al Migramóvil, unidad dotada con tecnología y equipamiento moderno para realizar los controles pertinentes, a la zona conocida como La 50, en el distrito de Independencia. Así, se verificó el estatus migratorio de 200 extranjeros, que fueron intervenidos por la policía.

Estas acciones realizadas por Migraciones se ejecutaron dentro del contexto del decreto supremo emitido por el gobierno, que tiene como finalidad luchar contra la criminalidad organizada. Esta zona es un punto elegido por acciones de inteligencia de la policía, donde se ejercen actividades ilícitas.

En las acciones participaron el superintendente de Migraciones, Armando García; y el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, destacó que Migraciones realizó la fiscalización de los extranjeros para verificar si se encuentran en situación regular. “Al mismo tiempo, como se interviene con la policía, se verificó si estas personas extranjeras puedan tener algún tipo de antecedente, requisitoria que puedan representar un riesgo, una amenaza para la seguridad ciudadana”, dijo.