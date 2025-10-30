Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus de Turín

Juventus ya tiene nuevo entrenador de forma oficial. El elenco de la “Vecchia Signora” presentó a Luciano Spalletti como su nuevo técnico con un contrato que lo une hasta final de la presente temporada 2025-2026. Su llegada se da luego de la salida de Igor Tudor, quien no tuvo su mejor inicio de campaña al obtener tres victorias, tres empates y dos derrotas en las primeras ocho jornadas de la Serie A.

Spalletti ya sabe lo que es tener éxito en Italia. En el 2023 se quedó con el ‘Scudetto’ al mando del Napoli, y antes logró dos Copa de Italia y una Supercopa de Italia con la Roma. Más recientemente, Spalletti estuvo en el banquillo de la selección de Italia. Estuvo desde septiembre del 2023 hasta junio del 2025 y dirigió un total de 24 partidos con un saldo de 12 triunfos, seis igualdades y seis caídas.

Ahora, el primer desafío del entrenador italiano en la Juventus de Turín, será mañana sábado 1 de noviembre a las 2:45 p.m. (hora peruana), cuando se mida a Cremonese de visita por la décima fecha de la Serie “A”. Actualmente ocupa el sétimo lugar con 15 puntos, a 6 de los líderes Napoli y Roma.