López Aliaga promete un «Dubái» en la Costa Verde mientras acumula ofertas incumplidas

El precandidato presidencial anuncia un plan maestro de turismo de cruceros tras sus viajes al extranjero, pero su gestión municipal dejó 25 promesas sin concretar, incluido el Gran Puerto de Cruceros que ofreció en campaña

Rafael López Aliaga suma una nueva promesa grandilocuente a su lista de proyectos incumplidos. El alcalde de Lima y precandidato presidencial por Renovación Popular anunció que convertirá la Costa Verde en un «Dubái» mediante el turismo de cruceros si gana las elecciones de abril de 2026. La propuesta llega mientras su gestión municipal exhibe 25 compromisos sin cumplir, entre ellos el mismo Gran Puerto de Cruceros que prometió durante su campaña edil y del que no existe ni una piedra.

El plan maestro tras los viajes internacionales

López Aliaga explicó en RPP que su propuesta responde a un plan maestro desarrollado tras sus viajes oficiales a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes. «Lo que hemos hecho es un máster plan con la Costa Verde y los viajes fueron, justamente, para involucrar a la inversión extranjera en tener un ‘Dubái’ acá», declaró. El burgomaestre criticó que la actividad de cruceros «se concentra muy poca en el Callao».

Según detalló, el proyecto busca ubicar los cruceros turísticos en una zona con acceso fácil al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los principales restaurantes de Lima y Callao. «Ese es nuestro plan, pero tiene que ser del otro lado de la mesa, ya como presidente del Perú», afirmó con el tono pomposo que caracteriza sus intervenciones públicas.

Una promesa reciclada del plan municipal

La propuesta no es nueva. Forma parte de su plan de gobierno municipal donde ofreció la construcción del Gran Puerto de Cruceros. La República reveló que este proyecto integra la lista de 25 promesas incumplidas de su gestión como alcalde. En la actualidad, la iniciativa solo existe en papeles y no registra ningún avance concreto.

El patrón se repite con otros anuncios mediáticos. López Aliaga prometió convertir a Lima en «potencia mundial» durante su campaña municipal. También ofreció construir un «Central Park» en el jirón Zepita, una zona del Cercado de Lima donde operan redes de prostitución y trata de personas.

Los proyectos que quedaron en nada

Este diario desmontó la propuesta del «Central Park» al demostrar que el proyecto consistiría en un pequeño parque urbano de apenas una manzana, frente a las 487 manzanas del parque neoyorquino. Las playas artificiales prometidas se redujeron a una piscina con arena en el parque zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho.

El caso de los drones explosivos contra la delincuencia ejemplifica la desconexión entre promesas y realidad. «El dron detecta si hay un hecho delictivo y baja para avisar: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología», declaró López Aliaga en junio pasado. La propuesta nunca se materializó.

La campaña electoral arranca con estas declaraciones. Los candidatos comenzarán a lanzar una serie de promesas mientras los votantes deberán evaluar qué propuestas tienen respaldo real y cuáles son solo anuncios grandilocuentes sin sustento.