José Jerí rompe silencio tras asesinato de transportista en el Callao y encabeza operativo en penal

El presidente ofreció ayuda a la familia de José Johnny Esqueche Ñingles y lideró una requisa en el Penal Sarita Colonia como respuesta al crimen que desató protestas en Ventanilla.

El presidente José Jerí Oré se comunicó con los familiares de José Johnny Esqueche Ñingles, el transportista asesinado en Ventanilla, para expresar sus condolencias y ofrecer apoyo logístico. Jerí encabezó una requisa en el Penal Sarita Colonia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El crimen del chofer, conocido como ‘Brujito’, ocurrió el lunes 27 de octubre cuando fue acribillado por negarse a pagar cupos extorsivos. La investigación apunta a redes de extorsión que operan desde los penales del Callao.

Llamada presidencial a la familia

Jerí contactó vía telefónica a los familiares de Esqueche Ñingles para manifestar su solidaridad. El mandatario les ofreció apoyo para el traslado del cuerpo hacia Lambayeque, tierra natal del transportista. «Con tu autorización, y si lo entienden bien tus hermanos, tu papá, tu mamá, tu esposa… procedo a hacer esa coordinación. Mis condolencias», dijo el presidente durante la conversación. El Ejecutivo puso a disposición un vuelo comunitario para facilitar el traslado.

Un crimen que paralizó Ventanilla

El transportista de 47 años conducía una combi por la avenida Néstor Gambetta cuando fue interceptado. Sujetos en motocicleta le dispararon a quemarropa. Su muerte desencadenó un paro parcial de transportistas el martes 28. Los choferes bloquearon vías y protestaron en pleno estado de emergencia.

Requisa en el Penal Sarita Colonia

Durante la madrugada del miércoles 29, Jerí reveló en su cuenta de X que encabezó una intervención en el penal. «Como una de las respuestas al asesinato de nuestro hermano transportista en el Callao, se intervió el Penal Sarita Colonia con el soporte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua», escribió.

El operativo incluyó el corte del fluido eléctrico para evitar el uso de dispositivos móviles. Los agentes realizaron una búsqueda exhaustiva de celulares, chips y accesorios electrónicos. Jerí estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura. Las fuentes policiales señalan que el asesinato estaría vinculado a redes de extorsión que operan desde los penales del Callao. La Policía capturó a cinco presuntos implicados, entre ellos un adolescente de 14 años vinculado a la banda ‘Los Chukys del Callao’.