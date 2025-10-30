JNE Declara Oficialmente Alcalde de Chorrillos a Richard Cortez Melgarejo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante resolución emitida en sesión pública, declaró fundada la apelación presentada contra el acuerdo del Concejo Distrital de Chorrillos, revocando dicha decisión y decretando la vacancia del exalcalde Fernando Velasco Huamán por infracción al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El máximo organismo electoral determinó que Velasco cedió un bien municipal sin autorización y permitió cobros privados en una piscina pública, hechos que constituyen una grave falta al deber funcional.

Como parte de la decisión —adoptada por unanimidad de los magistrados del JNE— se dispuso:

Dejar sin efecto la credencial de Fernando Velasco Huamán como alcalde de Chorrillos.

Convocar y acreditar oficialmente a Richard Cortez Melgarejo como nuevo alcalde del distrito de Chorrillos.

Entregar la credencial correspondiente que lo reconoce formalmente como la máxima autoridad municipal del distrito.

Reconocer la existencia de un acuerdo de voluntades, ejecución de servicios y pagos privados utilizando un bien de propiedad municipal.

Señalar que el anterior alcalde no actuó para detener la irregularidad, pese a tener conocimiento de los hechos.

Con esta resolución, el Jurado Nacional de Elecciones no solo confirma la vacancia de Fernando Velasco, sino que declara oficialmente alcalde de Chorrillos a Richard Cortez Melgarejo, consolidando la sucesión conforme a ley.

La decisión brinda claridad jurídica, sienta precedente para casos similares y garantiza la continuidad institucional del distrito bajo la conducción del alcalde acreditado por el JNE, Richard Cortez Melgarejo.

Desde hoy, Richard Cortez Melgarejo ejerce oficialmente el cargo de alcalde de Chorrillos, con la misión de restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la transparencia en la gestión municipal.