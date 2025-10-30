Jerí respalda uso de inteligencia artificial contra la delincuencia en visitas a centros de monitoreo

El presidente visitó centrales de cámaras en Miraflores y San Borja, donde destacó el rol de la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen organizado. El mandatario realiza inspecciones a dependencias policiales, unidades de serenazgo y penales como parte del estado de emergencia.



Tecnología municipal y policial



Jerí visitó la central de monitoreo de cámaras de la municipalidad de Miraflores. El alcalde Carlos Canales presentó el software que la comuna emplea para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Durante el encuentro, el mandatario destacó que la implementación de esta tecnología a nivel nacional permitirá reforzar las acciones de prevención del delito y combatir con mayor eficacia a la delincuencia, como parte de los esfuerzos articulados entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales en el marco del estado de emergencia.



Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó a la central de monitoreo de cámaras de la Policía Nacional en San Borja. Allí verificó el trabajo de videovigilancia en la capital. El mandatario consideró necesaria la modernización de este centro de control.

#EstadoDeEmergencia 🇵🇪 | El presidente de la República, José Jeri, acompañado del titular del ministerio del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el comandante general de la PNP, Oscar Manuel Arriola Delgado, visitaron el Centro de Convenciones, donde se encuentra la central de… pic.twitter.com/xi8dfRAwS1 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 30, 2025



Estrategia integral de seguridad

El jefe de Estado realiza visitas de trabajo a dependencias policiales y unidades de serenazgo en Lima y Callao para optimizar estrategias operativas y fortalecer la articulación interinstitucional contra la delincuencia y el crimen organizado.

Paralelamente, efectúa inspecciones inopinadas en centros penitenciarios de la capital y Callao para impedir que organizaciones criminales operen desde los penales, situación que afectó la seguridad ciudadana en años recientes.

El presidente Jerí afirmó que este Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional mantendrá una lucha sin tregua contra la criminalidad.