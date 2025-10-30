Ingenieros plantean 28 propuestas para transformar el Perú y modernizar el Estado

El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional presentó el libro “28 Propuestas para un Plan de Gobierno”, del Ing. Ángel Mariano Rodríguez Rodríguez, una publicación que busca impulsar una profunda reforma del Estado desde la perspectiva técnica y estratégica de la ingeniería.

El autor del libro propuso medidas concretas para hacer más eficiente la gestión pública, como reducir los ministerios de 18 a 9, crear un Ministerio de Capital Humano y modernizar los trámites mediante inteligencia artificial. También planteó mecanismos contra la corrupción, juicios rápidos, incentivos a la formalización laboral y la creación de Zonas Económicas Especiales.

Durante el evento, el Decano Nacional del CIP, Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar, destacó que los ingenieros “no solo construyen obras, sino también soluciones de país”, y subrayó la necesidad de fortalecer sectores clave como la agricultura, minería, infraestructura, transporte, inteligencia artificial e industrialización. “El conocimiento técnico debe estar al servicio del desarrollo nacional”, sostuvo.

Por su parte, el director Tesorero Nacional, Ing. Norman Jesús Beltrán Castañón, calificó la publicación como “un acto de resistencia intelectual y técnica en tiempos críticos”, y llamó a construir un nuevo contrato moral entre el saber y el poder. “Gobernar requiere ética, pensamiento y acción responsable”, afirmó.

La ceremonia culminó con la entrega de certificados al autor y a los comentaristas, así como un brindis de honor que reafirmó el compromiso del Colegio de Ingenieros del Perú con la promoción del conocimiento, la participación profesional y el desarrollo del país.