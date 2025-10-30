Ignacio “Nacho” Buse clasificó a cuartos de final  en Los Inkas Open 2025

Ignacio Buse, superó en sets corridos (2-0) al argentino Juan Bautista Torres y ya se encuentra entre los ocho mejores del certamen Los Inkas Open 2025, que se realiza en Lima. Los parciales fueron de 6-3 y 7-5.

En su debut, “Nacho” venía de superar en un complicado juego al uruguayo Franco Roncadelli (ATP 370) por 6-3, 3-6 y 6-2, y hoy buscaba seguir avanzando ante el número 404° del ATP.

Esta noche en el primer set, Buse ganó por 6-3 demostrando gran superioridad sobre su rival. Y en el segundo parcial, pese a que ganaba por 4-0 o 5-2, su rival remontó y la victoria fue para Buse por 7-5, en contienda que duró un total de 1 hora con 41 minutos.

En busca de las semifinales, el tenista nacional, número 110° del ATP, tendrá como rival al ecuatoriano Álvaro Guillén (236° ATP), en partido que será este viernes en el estadio de Los Inkas Golf Club.