Fundación Romero gana en “Perú por los ODS 2025” por su compromiso con la educación de calidad e inclusiva

Diario UNO - Redacción
El proyecto Becas Grupo Romero fue reconocido en la categoría ONG, en el eje temático Personas, por su impacto en la empleabilidad, el emprendimiento y la inclusión educativa con la entrega de más de 2 millones de becas a peruanos.

Lima, octubre del 2025

La Fundación Romero fue reconocida como ganadora en la categoría ONG, en el concurso “Perú por los ODS 2025”, organizado por Perú Sostenible, gracias a su iniciativa Becas Grupo Romero, un programa que promueve el acceso gratuito a educación virtual de calidad a todos los peruanos.

Lanzado en 2020 en respuesta a los desafíos educativos y laborales que dejó la pandemia, a la fecha el programa ha otorgado más de 2 millones de becas, superando los 15 millones de horas de capacitación virtual y permitiendo que miles de peruanos mejoren sus oportunidades de empleo o impulsen sus propios negocios.

“Este reconocimiento nos inspira a seguir apostando por una educación accesible e inclusiva. En la Fundación Romero creemos firmemente que la formación es el camino más sólido hacia la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible del país”, señaló Martín Pérez Monteverde, director ejecutivo de Fundación Romero.

A través de Campus Romero, la plataforma educativa de la Fundación, el programa de becas ofrece rutas de aprendizaje diseñadas junto a docentes expertos, con contenidos prácticos en habilidades digitales, innovación, liderazgo y gestión empresarial.

Su enfoque inclusivo ha permitido que jóvenes sin acceso a educación superior, emprendedores, docentes del sistema público, mujeres líderes comunitarias, adultos mayores, personas con discapacidad auditiva y hablantes de lenguas originarias encuentren en la educación virtual una oportunidad para fortalecer sus capacidades y transformar su futuro.

De acuerdo con las encuestas de impacto realizadas, el 70% de los becarios mejoró su situación laboral, el 46% logró un incremento salarial, el 85.3% reportó una mejora en su calidad de vida y el 83.7% fortaleció su confianza para emprender, evidenciando el impacto tangible del programa en el desarrollo personal y profesional de sus participantes.

Más que un programa educativo, Becas Grupo Romero es una iniciativa que reafirma el compromiso de la Fundación Romero con el desarrollo del país a través de la educación. Cada beca representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades de empleabilidad y emprendimiento de los peruanos, contribuyendo al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 4 (Educación de Calidad) y al fortalecimiento de una sociedad más inclusiva y preparada para los retos del futuro.

Este reconocimiento destaca el impacto de la colaboración entre sectores público y privado, así como la apuesta de la Fundación Romero por la innovación educativa como medio para generar desarrollo sostenible. Con la meta de superar los 3 millones de becas al 2030, la Fundación reafirma su liderazgo en la promoción de una educación accesible e inclusiva para todos los peruanos.

