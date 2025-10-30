Escuela de Manejo “Éxito en tu Brevete” conmemora 10 años de formación responsable sin celebración, en solidaridad con los choferes fallecidos

La reconocida escuela de manejo “Éxito en tu Brevete” cumplió este mes 10 años de servicio ininterrumpido formando conductores responsables en la ciudad de Arequipa. Fundada el 8 de octubre de 2015 por el Ing. Richard J. Valdivia Diaz, la institución se ha consolidado como una de las más completas en el rubro, ofreciendo servicios como exámenes médicos, clases de manejo, levantamiento de sanciones, revalidación y recategorización de licencias, además de cursos de capacitación y actualización vial.

Sin embargo, este aniversario no tuvo una celebración tradicional. El fundador, Richard Valdivia, decidió no realizar ningún evento conmemorativo en señal de respeto y solidaridad hacia los choferes víctimas de la violencia y extorsión que lamentablemente vienen afectando al sector transporte en distintas regiones del país.

“Este año preferimos hacer un alto. No podemos celebrar mientras muchos colegas pierden la vida por la inseguridad. Nuestro compromiso es con la vida, el respeto y la formación de buenos conductores”, expresó Valdivia.

Durante esta década, “Éxito en tu Brevete” ha capacitado a cientos de nuevos conductores, promoviendo la educación vial, la responsabilidad al volante y el cumplimiento de las normas de tránsito. Su trayectoria refleja un compromiso constante con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sector transporte en Arequipa.

A pesar de la pausa en las celebraciones, el equipo de la escuela reafirmó su vocación de servicio y solidaridad, dedicando este aniversario a la memoria de los choferes fallecidos y a sus familias.