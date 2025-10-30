Nuevo alcalde de Chorrillos se pondrá al día en los pagos

Cumplirá con empleados ediles, recogerá basura de las calles y potenciará con PNP lucha contra la criminalidad

El teniente alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo asumirá entre hoy y mañana la alcaldía distrital por decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y sus prioridades serán pagar los sueldos atrasados, activar el recojo de la basura y coordinar medidas para frenar la criminalidad en el distrito.

Cortez reemplazará en el cargo al cesado alcalde Fernando Velasco, destituido por el JNE tras se denunciado, en diciembre del año pasado, por ceder una piscina municipal a una asociación deportiva privada, sin tener el acuerdo respectivo del Consejo Municipal.

El plazo legal de 15 días, para que se concrete la salida del alcalde vacado, se cumple mañana viernes y hoy se realizará la segunda sesión mensual del concejo municipal correspondiente a octubre, pero ya la decisión del JNE es irreversible y Velasco tiene que entregar la alcaldía a Cortez.

PAGAR SUELDOS

“Mi primera acción será equilibrar los gastos con los ingresos, y cumplir con los sueldos atrasados, por tres meses, a los empleados del municipio”, dijo Cortez Melgarejo y precisó que, en total, se deben 12 millones de soles al personal edil. “Esta grave situación no ocurrió antes en Chorrillos”, expresó.

Afirmó que otra preocupación será pagar al personal de limpieza y llegar a un acuerdo con la empresa administradora del relleno sanitario, adonde se deben llevar las 400 toneladas de basura que producen, cada día, los más de 400 mil vecinos del distrito.

“Este acuerdo es fundamental porque, de lo contrario, no tenemos donde depositar la basura y si no llegamos a un entendimiento, pues tendremos que buscar otra empresa con relleno sanitario debido a que la basura no se puede quedar en las calles y avenidas”, añadIó.

Sobre la seguridad ciudadana, anotó que los grupos policiales Terna y Los Halcones tienen un local cedido por el municipio, y cuentan con el apoyo del Serenazgo, pero los resultados no son los esperados y por tanto se tendrá que replantear la estrategia de seguridad ciudadana en defensa del vecindario. Con este fin, convocará a breve plazo al Concejo Distrital de Seguridad Ciudadana.

RECORTARÁ GASTOS

Cortez afirmó que, apenas tome la alcaldía chorrillana, se establecerá una prioridad en los gastos y serán recortados los rubros que resulten innecesarios, y se investigarán los contratos para la construcción de tres parques en Cedros de Villa y Matellini, los que hace meses se encuentran paralizadas.

Al respecto, advirtió que otra medida inmediata será abrir las cuentas del municipio a la Contraloría General, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se aclare y precise sobre los gastos e inversiones realizadas durante la pasada gestión edil.

Añadió que esta iniciativa contrasta con la práctica de las gestiones municipales pasadas, que retrasaban y negaban la transparencia sobre sus egresos e ingresos, siendo de 40 millones de soles el déficit presupuestal del municipio, que maneja un presupuesto anual de 145 millones.

Igualmente precisó que el FONCOMUN, por falta de planes de ejecución de las anteriores gestiones ediles, le recortó el presupuesto de 40 a 20 millones de soles.

El Dato

En la actualidad el Gerente Municipal Henry Herrera se encuentra a cargo de la comuna, intentando resolver problemas que aquejan al distrito, entre ellos la basura e inseguridad en el distrito. Se espera que con la llegada del nuevo alcalde, todo vuelva a la normalidad.