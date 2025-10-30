Colapso de cornisa en iglesia de Ayacucho deja varios heridos

El desplome de parte de la estructura colonial de La Compañía de Jesús ocurrió mientras decenas de personas hacían fila frente a un banco en pleno centro histórico de Huamanga



Una mujer murió y al menos tres personas resultaron heridas este jueves 30 de octubre cuando la cornisa de la iglesia La Compañía de Jesús se desplomó sobre transeúntes en el centro de Huamanga, Ayacucho. Las víctimas hacían cola para ingresar a una sucursal del Banco de la Nación ubicada frente al templo colonial cuando la estructura cedió sin aviso previo.

Tragedia anunciada en pleno centro histórico



El colapso ocurrió en horas de la mañana en la calle 28 de julio. Varios ciudadanos esperaban su turno para ingresar al banco cuando, de un momento a otro, el ala de la cornisa se precipitó sobre ellos. Las imágenes del lugar mostraron una escena devastadora: personas tendidas en el suelo entre escombros y polvo.

Las ambulancias llegaron rápidamente para atender a los heridos. Los tres agraviados fueron trasladados a diversos centros de salud de la zona. La mujer fallecida quedó entre los restos de la estructura colonial que no resistió más el paso del tiempo.

Los ciudadanos que circulaban por la zona intentaron ayudar de inmediato. Sin embargo, las autoridades establecieron un cordón policial para facilitar las labores de rescate y evitar más accidentes. Los equipos de emergencia trabajaron bajo la amenaza latente de que más partes del edificio pudieran caer.

Alertas ignoradas sobre el deterioro



El monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho con oficinas en la misma iglesia, reveló para Canal N que no es la primera vez que escombros caen desde el templo. Esta declaración confirma que las autoridades conocían el peligro que representaba la estructura en deterioro.

Piñeiro indicó que solicitaron al Ministerio de Cultura que se encargue de la restauración de todos los templos bajo su jurisdicción. Sin embargo, estas peticiones evidentemente no recibieron respuesta oportuna. Ahora, la negligencia institucional cobra su precio más alto: una vida humana.

Patrón de abandono del patrimonio colonial



El caso de La Compañía de Jesús no es aislado en Ayacucho. En agosto pasado se conoció que la iglesia de Belén, construida en 1648 y ubicada a cinco cuadras de la plaza de Armas, presenta deterioro parcial en el techo sin atención alguna.

Según el medio local La Jornada, ni la Municipalidad Provincial de Huamanga ni las autoridades eclesiásticas emitieron pronunciamiento sobre ese templo. El establecimiento permanecía cerrado, abandonado a su suerte mientras el tiempo completaba su trabajo destructivo sobre el patrimonio histórico ayacuchano.