Arquero Pedro Gallese no seguirá el 2026 en Orlando City y ya escucha ofertas importantes

Confirmado. El arquero peruano Pedro Gallese cambiará de club para la próxima temporada 2026, luego de que se informara que el club Orlando City optó por no renovar su contrato, que finaliza en diciembre de este año. César Merlo, periodista argentino, informó que la institución tomó dicha decisión, y el arquero peruano ya evalúa lo que viene en su futuro.

En los próximos días, Orlando City debe hacer oficial la no continuidad de Gallese y a partir de ahí el futuro del jugador estará más claro. Según informan algunos medios de la MLS, hay otros equipos de esa liga interesados en él, entre los que destaca el Inter Miami que capitanes el argentino Lionel Messi.