ANC-PJ oficializa el III Pleno Nacional de Jueces de Control del Poder Judicial

La jefatura nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a cargo del doctor Roberto Palacios Bran, oficializó, mediante la Resolución Jefatural N.º 300-2025-JN-ANC-PJ emitida el 29 de octubre de 2025, la realización del III Pleno Nacional de Jueces de Control, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2025 en el Salón de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia.

El evento, tiene como finalidad identificar los principales problemas hermenéuticos y normativos vinculados con el ejercicio de la función contralora que desarrollan los jueces de las Oficinas Descentralizadas de Control (ODANC) y de la Sede Central de la ANC-PJ.

Asimismo, busca promover el análisis y el debate entre dichos magistrados sobre los temas en discusión, uniformizar los criterios aplicables en los procedimientos administrativos disciplinarios y establecer lineamientos que orienten su labor en concordancia con los objetivos institucionales de fortalecimiento del control funcional.

La resolución convoca a los jefes de las 34 Oficinas Descentralizadas de Control, así como a los jueces contralores de la sede central, magistrados de las unidades de investigación, sanción, apelación y prevención, además de especialistas y personal técnico de la institución.

El programa académico del Pleno contempla ponencias magistrales, mesas de trabajo, debates y plenarias en torno a tres ejes temáticos principales, como: el control de jueces con funciones administrativas, la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad y los criterios de evaluación del retardo injustificado.

Entre los ponentes figuran reconocidos juristas nacionales y autoridades de la ANC-PJ, quienes compartirán sus aportes en materia disciplinaria y ética judicial. Asimismo, se presentarán las herramientas institucionales Sistema de Información Disciplinario (SIDI) y Observatorio Nacional de Control, orientadas a optimizar la gestión contralora.

El evento culminará con la adopción de acuerdos del Pleno, la entrega del Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025 a las mejores prácticas en control funcional y las palabras de clausura del jefe nacional de la ANC-PJ.

Los resultados del III Pleno Nacional de Jueces de Control contribuirán a uniformizar los criterios disciplinarios y fortalecer la política institucional de control ético y preventivo en la administración de justicia peruano.