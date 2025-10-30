Alianza Lima y Melgar se juegan puntos claves para los playoffs este viernes en Matute

Un partido más que atrayente y que abre la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1, será el que animarán mañana por la noche Alianza Lima y FBC Melgar de Arequipa, en el Alejandro Villanueva de Matute. Ambos tiene objetivos claros para asegurarse su presencia en los playoffs. Los íntimos queriendo ser segundos, para esperar al ganador del juego entre el tercer y cuarto del Acumulado, y los rojinegros, desplazar a Cristal de la cuarta casilla.

Néstor Gorosito haría tres cambios en la oncena inicial de Alianza. Vuelven desde arranque Sergio Peña, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo, manteniéndose Jesús Castillo en la volante y de atacantes a Eryk Castillo y Paolo Guerrero. Con 61 puntos en el Acumulado, ganando desplazarán a Cusco F.C. (63), y encararán con mejor panorama las dos últimas fechas.

Melgar (55 puntos) está por ahora cuarto por un punto más que Cristal, pero éste será su último partido, ya que descansará en las dos últimas fechas, por lo que hoy irá por el triunfo y así estirar a cuatro la diferencia con los rimenses y esperar que éstos no los superen. Reynoso pone su mejor oncena con una dupla de atacantes con gol, casos de Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco; J. Castillo, Peña, Gaibor; E. Castillo, Guerrero y Quevedo. DT: N. Gorosito.

MELGAR: Cáceda; Ramos Deneumostier, González, Cabanillas; Tandazo, Orzan, Bordacahar, Quagliata; Vidales y Cuesta. DT: J. Reynoso.

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute