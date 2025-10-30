Alcalde del Rímac apoya a estudiantes de Toulouse en proyecto sobre prevención sísmica

El alcalde del distrito del Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas, recibió recientemente a un grupo de estudiantes de la institución Toulouse Lautrec, quienes presentaron su proyecto final enfocado en la educación para la prevención de sismos en los colegios del distrito.

La iniciativa de los jóvenes tiene como objetivo desarrollar materiales pedagógicos, talleres interactivos y dinámicas lúdicas que faciliten que los escolares comprendan cómo actuar antes, durante y después de un terremoto. Este enfoque busca fomentar una cultura de preparación más activa, especialmente en una ciudad como Lima, donde los movimientos sísmicos son una constante preocupación.

Durante la reunión en el municipio, el alcalde del Rímac reconoció la creatividad y compromiso de los estudiantes, asegurando la colaboración de la Municipalidad en la implementación del proyecto.

“La prevención debe ser parte integral de la educación de nuestros niños y jóvenes. Agradezco a los estudiantes de Toulouse Lautrec su voluntad de pensar en el bienestar de nuestra comunidad”, señaló de la Rosa.

Con el apoyo conjunto de la Municipalidad del Rímac y la ONG SAR Perú, esta propuesta busca trascender el aula y tener un impacto real en las instituciones educativas públicas del distrito. Los estudiantes indicaron que se encuentran en proceso de pilotear el programa en dos colegios del Rímac, con miras a expandirlo próximamente.

Con esta alianza, el Rímac reafirma su compromiso con la educación preventiva y la seguridad ciudadana, impulsando el trabajo articulado entre autoridades, jóvenes y organizaciones especializadas para construir una comunidad más segura y resiliente frente a los sismos.