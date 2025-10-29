Viajes gratis en Lima y provincias: Conoce qué grupos de ciudadanos pueden usar buses y metro sin pagar

La Municipalidad de La Victoria realizó una activación informativa sobre la Ley N.º 30412 que garantiza la exoneración del pago del servicio de transporte público terrestre para personas con discapacidad severa.

Lima, octubre de 2025. En el cruce de las avenidas Canadá y Aviación, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de la Municipalidad de La Victoria realizó una gran activación ciudadana para informar sobre los beneficios del “Pase Libre”, establecido por la Ley N.º 30412, que permite a las personas con discapacidad severa viajar sin costo en el transporte público terrestre.

Durante la jornada, el equipo municipal brindó orientación sobre cómo acceder a este beneficio, dirigido a todas las personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y portadoras del carné correspondiente.

¿Dónde utilizar el pase libre?

Este pase gratuito tiene validez en el Metro de Lima, Metropolitano, corredores complementarios, combis y buses urbanos, así como en las unidades de transporte público de provincias.

El alcalde Rubén Cano destacó que esta iniciativa busca garantizar la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en todos los espacios del distrito.

Con este tipo de acciones, la Municipalidad de La Victoria reafirma su compromiso con la inclusión social y el cumplimiento de las normas que protegen a las personas con discapacidad, fortaleciendo así una gestión más humana y solidaria.