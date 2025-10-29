Tizza abre nueva tienda en Jesús María y refuerza su presencia en Lima

La marca peruana de carteras y accesorios suma su tienda número 27 en el país y reafirma su compromiso con la moda sostenible y el diseño local.
La marca peruana de carteras y accesorios Tizza abre una nueva tienda en Jesús María, lo que consolida su plan de expansión y permite acercar su propuesta de moda a más clientes.
“Con esta nueva tienda reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca de nuestras clientas y potenciar nuestro canal mayorista con un showroom diseñado especialmente para ellos”, señaló Flor Soto, gerente general de Tizza.
Este nuevo local, con acceso directo desde la calle, está ubicado en Jirón Mariscal Luzuriaga 475, Jesús María, y cuenta con dos niveles: en la planta principal se exhibe la colección completa, mientras que en el segundo piso funciona el showroom mayorista, diseñado para atender de manera cercana a este canal estratégico.
Tizza nació en el año 2000, fundada por Flor Soto Fabián, con la visión de ofrecer carteras modernas, cómodas y bien elaboradas, fabricadas en su propio taller con diseños diferenciados.
Desde su primera tienda en Jesús María, la marca ha recorrido un camino de crecimiento sostenido hasta alcanzar hoy 18 tiendas propias y 8 franquiciadas a nivel nacional.
Otro paso importante en su historia fue en 2018, cuando realizó una colaboración con Hello Kitty. Esta iniciativa abrió paso a nuevas colaboraciones con Disney, Nickelodeon, Snoopy y Mafalda, lo que consolidó una línea de colecciones que ha conectado con distintos clientes.
Con esta inauguración, Tizza consolida su posicionamiento como una de las marcas preferidas en el rubro de moda femenina, y ofrece colecciones que combinan tendencia, calidad y versatilidad.
“Tizza es una marca hecha por peruanos, con un espíritu innovador y un enfoque en la moda sostenible. Cada apertura no solo significa crecimiento, sino también un recordatorio de que podemos crear diseño de calidad desde el Perú para el mundo”, finalizó Flor Soto.