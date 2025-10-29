Teniente alcalde de Chorrillos aclara rumores y espera resolución del JNE para asumir el cargo de alcalde

El teniente alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, se dirigió públicamente a los vecinos y dirigentes del distrito a través de un comunicado, con el objetivo de aclarar diversas especulaciones que —según indicó— han sido difundidas de manera irresponsable y buscan “distorsionar la realidad de los hechos”.

Cortez Melgarejo informó que se encuentra a la espera de la resolución oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que determinó la vacancia del alcalde Fernando Velasco Huamán, y que una vez emitido el documento formal, procederá a asumir legalmente el cargo de alcalde del distrito.

Asimismo, precisó que los problemas relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos corresponden exclusivamente al actual gerente municipal, Henry Herrera, quien “cuenta con las facultades administrativas delegadas para tomar decisiones en ese ámbito”.

El teniente alcalde subrayó su compromiso con el respeto al marco constitucional y democrático, señalando que su actuación se mantiene “dentro de la legalidad y con total transparencia”, en cumplimiento de las normas que regulan la sucesión en los gobiernos locales.

Finalmente, Richard Cortez Melgarejo pidió comprensión y tolerancia a la comunidad chorrillana, ante las posibles incomodidades en algunos servicios públicos mientras se define la situación administrativa. Agregó que su prioridad será “establecer convenios responsables que respondan verdaderamente a las necesidades del distrito”.