¿Sin planes para Halloween? Vive el Fanta Spooky Fest en el Infinity Gaming Center

¿Sin planes para Halloween? Vive el Fanta Spooky Fest en el Infinity...

Este 31 de octubre, el Infinity Gaming Center de Real Plaza Puruchuco (Ate) se convertirá en el escenario del Halloween más gamer y divertido del año con la primera edición del Fanta Spooky Fest, un evento que fusiona videojuegos, música, disfraces y sabor en una experiencia de 12 horas ininterrumpidas.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., los fanáticos del gaming, el cosplay y la cultura pop podrán disfrutar de una jornada llena de color, adrenalina y creatividad, en la que cada espacio del centro se transformará en un universo temático para celebrar Halloween al estilo gamer.

El Fanta Spooky Fest promete una jornada épica con múltiples competencias y zonas temáticas para todos los gustos:

Torneos de Fortnite y 2XKO, con premios, retos y dinámicas en vivo.

Fútbol virtual, para los que quieren demostrar su control total del balón digital.

Simuladores de Fórmula 1 nocturnos, para los amantes de la velocidad.

Zona de baile virtual, con una competencia llena de energía.

Torneos TCG Pokémon y dinámicas especiales de Pokémon GO.

Concurso de disfraces gamer, donde la creatividad y el estilo serán recompensados con premios sorpresa.

Además, los asistentes podrán disfrutar de experiencias gratuitas como tatuajes temporales con henna, realidad virtual de Resident Evil y activaciones con sorteos, regalos y muchas sorpresas durante todo el día.

El Fanta Spooky Fest se realizará el jueves 31 de octubre en el Infinity Gaming Center de Real Plaza Puruchuco. El ingreso tendrá un costo general de S/ 35, que incluye acceso a todas las zonas y experiencias del evento, además de una Fanta Halloween Edition y una nueva edición de Takis. Será un espacio abierto para todo público, ideal para disfrutar en grupo, con amigos o en familia, en un ambiente seguro, lleno de entretenimiento, tecnología y mucha diversión.

Como promoción especial, quienes lleguen disfrazados podrán ingresar solo comprando una Fanta en el punto de acceso del Infinity Gaming Center. Esta iniciativa busca premiar la creatividad de los asistentes y mantener vivo el espíritu festivo de Halloween, convirtiendo cada disfraz en parte de la experiencia.