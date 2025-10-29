Santa Anita: municipio y empresa privada fortalecen su compromiso sostenible con la comunidad

Obras, arte urbano y educación ambiental forman parte de las acciones conjuntas que vienen transformando espacios públicos del distrito.

En Santa Anita, la colaboración entre empresa, municipio y vecinos se ha convertido en un modelo de gestión sostenible. Bajo su Estrategia de Sostenibilidad 2024–2028, Softys impulsa proyectos que mejoran la calidad de vida urbana mediante la recuperación de espacios públicos, la educación ambiental y la participación comunitaria.

La intervención más reciente se realizó en el Parque Santa Ana, donde se desarrolló una jornada de sensibilización sobre el cuidado de áreas verdes y la correcta segregación de residuos, además de instalarse una nueva estación de reciclaje. Participaron decenas de escolares y familias del distrito, junto a representantes de la Municipalidad de Santa Anita, la Brigada Municipal Juvenil y voluntarios de Softys Perú.

Estas acciones se suman a los esfuerzos desplegados en años anteriores. En 2024, la empresa apoyó la remodelación de la comunidad 23 de Septiembre, donde se reubicó un poste de luz que afectaba la cancha de fútbol y se mejoró la infraestructura del espacio, beneficiando a cientos de vecinos.

En 2023, impulsó el concurso escolar “Embellece y cuida Santa Anita”, que inspiró la creación de un mural artístico de 96 metros lineales en el pasaje Batallón Callao, plasmado por la artista urbana Tamiki. Y en 2022, contribuyó a la renovación integral de ese mismo pasaje, con asfaltado, iluminación y cámaras de seguridad, impactando a más de diez mil personas.

“En Softys creemos que nuestras operaciones deben contribuir con un mejor mañana para las personas y su entorno. Las iniciativas desarrolladas en Santa Anita son un ejemplo de cómo podemos construir comunidad desde una mirada sostenible y colaborativa”, señaló María Luisa Egusquiza, Directora de Legal y Sostenibilidad de Softys Perú.

Todas estas intervenciones forman parte de la hoja de ruta de Softys para promover valor compartido en las zonas donde opera, reforzando su propósito de entregar el mejor cuidado y generar impacto positivo a través de alianzas con gobiernos locales y organizaciones vecinales.