Roma venció a Parma 2-1 y alcanzó en la punta al Napoli en el Calcio Italiano

Roma alcanzó otra vez a Napoli en la cima del Calcio Italiano. El elenco capitalino hizo respetar la casa y venció por 2-1 a Parma para igualar la línea de los napolitanos con 21 puntos, dejando a tras al Inter y el A,C, Milán con 18 unidades como sus escoltas, tras cumplirse la novena feca de la Serie “A”.

Todos los goles llegaron en la fase complementaria. Hermoso fue el encargado de romper el cero y darle la ventaja a la ‘Loba’ a los 63’, mientras que Dovbyk a los 81’ aumentó la distancia en el marcador. Circati a los 86’ puso el descuento y mantuvo la ilusión para la visita, pero finalmente el triunfo fue para el cuadro capitalino.

Otros Resultados: Como 3 Verona 1; Juventus 3 Udinese 1; Bolonia 0 Torino 0; Génova 0 Cremonese 2; Inter de Milán 3 Fiorentina 0. Principales Posiciones: Napoli 21; Roma 21; Inter 18; A.C. Milán 18; Como 16; Bolonia 15M Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta 13.