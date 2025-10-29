Regresa por una corta temporada la aclamada obra Hielo en la Sangre

“Un montaje intenso y profundamente humano, de esos que nos recuerdan por qué amamos el teatro.”

“La dirección logra un equilibrio perfecto entre crudeza y poesía.”

“Una obra valiente, actual y necesaria. Imperdible.”

Regresa a los escenarios la intensa y conmovedora obra HIELO EN LA SANGRE, escrita por Claudia Sacha y dirigida por David Carrillo. Las funciones se realizarán en el Teatro Racional durante el mes de noviembre, los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

Una propuesta escénica intensa y conmovedora

Con las actuaciones de Celine Aguirre y David Carrillo, la obra ha cautivado a la crítica y al público gracias a la fuerza de su texto, su crudeza emocional y la complicidad escénica de sus protagonistas.

HIELO EN LA SANGRE es una historia poderosa sobre el amor, la locura y los límites de la fe. La trama nos traslada a una clínica en Quito, donde una madre yace en coma profundo. Ante esta inminente despedida, dos hermanos peruanos se reencuentran:

Sebastián, pragmático y agotado por el desgaste del cuidado.

Tatiana, brillante y obsesiva, quien llega con una esperanza insólita: un hallazgo científico que podría salvar a su madre.

Lo que sigue es un duelo emocional en tiempo real: diálogos intensos, silencios cargados y una tensión constante entre el amor incondicional y las heridas abiertas.

Un texto agudo y profundamente humano

El guion de Claudia Sacha oscila entre la razón y el delirio, el humor negro y la ternura, confrontando al espectador con lo esencial: el amor, la pérdida y lo que nos sostiene cuando todo parece romperse.

Una reapertura con fuerza

Con esta obra, el Teatro Racional celebra su reapertura bajo la producción general de Yestoquelotro. Para David Carrillo, director y actor del montaje, este regreso representa también una celebración del teatro independiente como un espacio de encuentro, riesgo y emoción.

“HIELO EN LA SANGRE” es una experiencia teatral que nos confronta con lo más frágil, lo más tierno y lo más absurdo de estar vivos. Una reapertura que no solo celebra al teatro, sino a quienes lo necesitan para entenderse, reír y llorar.

Datos importantes:

Obra: Hielo en la sangre

Autora: Claudia Sacha

Dirección: David Carrillo

Elenco: Celine Aguirre y David Carrillo

Lugar: Teatro Racional – Av. Balta 170, Barranco

Funciones: Jueves, viernes y sábados de noviembre – 8:00 p. m.

Entradas: Preventa a S/ 35 en Joinnus

https://www.joinnus.com/events/theater/lima-hielo-en-la-sangre-71890