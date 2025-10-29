Policía desbarata banda de extorsionadores durante boda en San Juan de Lurigancho

Operativo permitió capturar a doce presuntos integrantes de ‘La Batería de Taquire’ y secuestrar armas, municiones y droga



Agentes de la Policía Nacional irrumpieron en una celebración matrimonial en San Juan de Lurigancho y detuvieron a doce presuntos miembros de la banda criminal ‘La Batería de Taquire’, dedicada a la extorsión. El operativo se desarrolló en un local de la avenida Las Lomas, urbanización Zárate, donde las fuerzas del orden incautaron armas de fuego, municiones, droga y celulares.

Operativo sorpresa en plena celebración

La Policía Nacional ingresó al inmueble donde se realizaba la boda e intervino inicialmente a 103 personas, entre ellas 60 varones y 43 mujeres. Tras las diligencias preliminares, los agentes identificaron a doce presuntos integrantes de la organización criminal. El resto de asistentes recuperó su libertad.

El general PNP Carlos Romero Wetzell, director de Asuntos Internacionales y jefe a cargo de San Juan de Lurigancho, informó sobre el operativo. «A estos doce delincuentes, a estas doce personas, que no tienen respeto por la vida humana, ellos son intervenidos, detenidos, y se les saca de la ciudadanía, para evitar que sigan cometiendo sus latrocinios», declaró el oficial.

Incautación de material ilegal

Durante la intervención, las fuerzas del orden secuestraron tres armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y teléfonos celulares. Este material servirá como evidencia en las investigaciones que se desarrollarán contra los capturados.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Taquire Ramos (35), Rolando Vera Carbajal (42), Luis Cano Balabarca (28), Sandro Huamán Llacsahuanga (25), Pedro Pariona Mejía (27), Luis Macavilca Neira (25), Vidal Chanco Condori (34), Marco Chaico Falcón (25), Rayan Carhua Julca (28), Royer Ramos Llauca (33), Jefferson Chávez Lachira (25) y Jeffry Bustamante Serna (21).

El general Romero Wetzell enfatizó la importancia de retirar de las calles a quienes ejercen actividades criminales. «Eso es lo más importante, sacar de circulación a todos los delincuentes que vienen actuando soterradamente en esta ciudadanía», añadió el alto mando policial.

El distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado al este de Lima, enfrenta problemas constantes de inseguridad ciudadana y extorsión. Este operativo representa un golpe a las organizaciones criminales que operan en la zona.