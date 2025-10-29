Perú Campeón: La selección peruana rememora la hazaña de ganar hace 50 años la Copa América en Venezuela

Texto y fotos: Alexis Velásquez

Nuestras glorias del fútbol peruano se juntaron en el Club Lawn Tennis para recordar la hazaña continental hace 50 años de ganar la Copa América

Legado histórico. Parte de nuestra seleccion peruana se juntaron para un rico almuerzo ofrecido por el destacado presidente del Club Lawn Tennis. Donde varios de los jugadores que tienen más de 70 años de edad recordaron el partido de fútbol que fue el pasado dia 28 de octubre de 1975, donde le ganamos 1-0 a la selección de Colombia con gol de nuestro recordado Hugo ‘Cholo’ Sotil cuando teníamos recién los 24 minutos del primer tiempo.

El encuentro se desarrolló en el estadio Olímpico de Caracas Venezuela. Fue el partido de desempate porque en Bogotá, Colombia nos ganó 1-0 y en Lima le ganamos 2-0 con tantos de Juan Carlos Oblitas y Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez.

El equipo peruano alineó así: Otorino Sartor en el arco; Eleazar Soria, Héctor Chumpitaz, Julio Meléndez y Rubén ‘Panadero’ Diaz en la defensa; Alfredo Quesada, Santiago Ojeda y Teófilo Cubillas en el mediocampo; Percy Rojas, Hugo Sotil y Juan Carlos Oblitas en la delantera. En el segundo tiempo ingresó Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez por el ‘Cholo’. El técnico fue el histórico Marcos Calderón.

Marcos Calderon brindó con Champagne

Todo el Perú valora y ama el título importante en la historia del fútbol peruano. Los festejos fueron en el camarín, con dos botellas de champagne que lo consigue el gran maestro Marcos Calderon. también todo el Perú lo festejo dentro y fuera de sus hogares.

Por las circunstancias políticas y deportivas que se vivían en nuestro país, todos los jugadores fueron los verdaderos héroes del fútbol peruano, quienes fueron reconocidos por el presidente de la República General Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien ofreció una pensión de gracia para todos los deportistas con laureles deportivos.



En el local interno del Club Lawn Tennis llegaron Raúl Párraga Correa, Cesar Peralta Aguilar, Augusto Palacio Valdivieso, Oswaldo «Cachito» Ramírez, Francisco Gonzales, Héctor Chumpitaz, Jaime Duarte Huertas, Eusebio acazuso, José Velasquez, Teofilo «Nene» Cubillas, Percy Rojas «Truncha», Antonio Triguero Cuya. Carlos Gómez Laynes, Y otros grandes elementos del fútbol peruano.

DATOS

El Nene Cubillas agradeció al capitán Héctor Chumpitaz como el gran jugador, «Yo, siempre seré un jugador más, no mejor que nuestro capitán. Siempre me forme con el equipo de esa época». Hoy es una celebración por nuestra copa América que compartimos jugando. Las Gracias a cada uno de ustedes, los quiero mucho, Así, dijo.



Héctor Chumpitaz, saludo a todos los ex compañeros, al presidente del club por este omenaje que no lo merecemos. Logramos este título con el amor de todo nuestro pueblo, espero que todos estén muy bien. Fuerte abrazo.

