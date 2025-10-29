Pedro Gallese no continuaría el próximo año 2026 en el Orlando City

Nuevos horizontes. Según diversos medios periodísticos de Estados Unidos, el arquero del Orlando City de la MLS, Pedro Gallese, podría estar atajando sus últimos meses en el club, luego de no haber llegado todavía a un acuerdo para la renovación de su vínculo con el cuadro de camiseta morada.

Hasta el momento, Gallese, quien ha atajado en 40 partidos con Orlando City y ha recibido 63 goles, dejando su valla invicta en 9 ocasiones, aún no ha conseguido acordar la renovación de su contrato con los directivos de su actual equipo.

Sin embargo, diversos clubes de la MLS están pendientes de la situación del golero seleccionado peruano, por lo que pretendientes no le faltarían, entre ellos figura el Inter Miami donde actúa Lionel Messi, que también lo tendría en la mira.